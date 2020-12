Elfyn Evans: olin justkui klaasil, see oli täielik üllatus

"Katse alguses leidus palju seisvat vett, aga mulle tundus, et sõidame puhtalt ja korralikult. Siis läks lumisemaks ja ma mõtlesin, et olen pisut aeglane - selline oli üldine tunne," kommenteeris Evans hiljem WRC All Live'ile.

"Lund tuli juurde, aga enamasti polnud pidamine üldse halb. Tulime kiire pidurdusega ümber paremkurvi ja asfaldikate muutus. Kui ma pidurdasin, siis olin justkui klaasil ja ei olnud mingit võimalust, et see meid aeglustaks. See tabas mind täieliku üllatusena, aga nii need asjad vist käivad."

Evans tunnistas, et MM-tiitlimäng on nüüd enam-vähem läbi. "Aga mis ma oskan öelda - proovima peab. Lihtsalt tagasi hoides ei võida midagi ja ma arvan, et kõik üritasid midagi püüda. Mul oli tegelikult teekattevahetus legendis kirjas, aga ma ei arvanud, et see on nii äkiline."

Enne Monzat on Evansil 14 punkti rohkem kui Ogier'l. Võidu eest saab aga 25 silma ja just esikohal prantslane praegu asubki. Ka teine või kolmas koht viiks ta enne punktikatset võistkonnakaaslasest mööda.

"Praegu on kindlasti raske, aga nii see asi on," jätkas waleslane. "Asi pole enne täielikult läbi, kui ta seda on, aga mõistagi on Sebi ülesanne nüüd lihtsam."

"Mul on kahju ka tiimist, sest ausalt öeldes tundusid meil Toyota Gazoo Racingus asjad võistkondliku arvestuse poolest head. Minu viga jättis märgi ka sellele tööle, nii et mul on väga kahju," jätkas Evans.

"Meil on kogu aasta olnud fantastiline auto ja fantastiline tiim, nii et mõistagi olen enda pärast pettunud, aga pettunud ka nende pärast."