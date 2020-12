Edur pääses Bulgaaria kõrgliigas teist vooru järjest väljakule

21-aastane Eesti äärekaitsja Mark Edur teenis Bulgaaria jalgpalli kõrgliigas teist kohtumist järjest mänguaega, kui tema koduklubi Veliko Tarnovo Etar alistas võõrsil Varna Tšerno More 1:0.

Kohtumise ainus värav sündis kümmekond minutit enne poolajavilet, kui teist mängu järjest sahistas Etari eest võrku Preslav Borukov, vahendab Soccernet.ee. Edur kuulus Etari pingile ning sekkus mängu 70. minutil. Sarnane stsenaarium oli eelmises voorus, kui eestlane debüteeris Bulgaaria kõrgliigas.

Etaril on nüüd käsil kahemänguline võiduseeria ja neljamänguline kaotuseta seeria. Etar on 15 mänguga kogunud kümme punkti ning asub 14 klubi konkurentsis 13. positsioonil. Viimasel tabelireal olev Sofia Slavia on pidanud kaks mängu vähem ning teeninud üheksa punkti.