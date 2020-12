Võimlemisliidu presidendina jätkab Peeter Tishler

"Mul on väga hea meel kõrge usalduse üle EEVL presidendi valimistel. Samuti olid ühtlaselt kõrged juhatuse liikmetele antud hääled, mis näitab usaldust kogu juhatusele. Positiivne on see, et juhatusse valiti uus inimene Ida-Virumaalt. Olukord koroonaviirusega ja lähenev olümpia paneb võimlemisliidu juhatusele kõrged ootused. Anname endast parima, et keerulisel ajal toime tulla," sõnas Tishler.

Peeter Tishler oli aastatel 1999-2003 Eesti Kergejõustikuliidu peasekretär, 2006-09 Eesti Akadeemilise Spordiliidu juhatuse liige ning alates 2003. aastast on ta tegutsenud Tallinna Spordiliidu esimehe ning Audentese spordiklubi juhatajana. Eesti Võimlemisliitu on Tishler juhtinud alates 2017. aasta aprillikuust.

Võimlemisliidu juhatuse liikmeteks valiti Natalja Inno, Maris Jesse, Lea Kriibi, Kersti Kull, Olga Gogoladze, Tarmo Oras, Lembe Laas ning Nadežda Tšudakova.

Valimised pidid esialgselt toimuma käesoleva aasta maikuus, kuid tulenevalt koroonaepideemiast lükati need juhatuse otsusega aasta lõppu. Võimlemisliidu asepresidendi valimised leiavad aset järgmisel korralisel juhatuse koosolekul.