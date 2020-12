Ojamaale jäeti lõpuminutid, kuid Widzew kaotusest ei pääsenud

Ehkki Mateusz Mozdzen viis külalised juba 8. minutil juhtima, suutis Ken Kallaste endine tööandja Tychy peagi viigistada. Võiduvärav sündis teise poolaja keskel. Ojamaa lubati väljakule alles 86. minutil. Eestlane pole alates 19. septembril peetud neljandast voorust, kus ta kuulus algkoosseisu, saanud enam üheski mängus väljakule enamaks kui kümneks minutiks, vahendab Soccernet.ee.

Kolmemängulise pausi järel on Ojamaa järgmisest üheksast kohtumisest seitsmes küll väljakule saanud, ent tema mänguaeg on treeneri tahtel jäänud ülimalt napiks. Alates oktoobri algusest on Ojamaa saanud mängida kümne, seitsme, kahe, uuesti kümne, üheksa, taas kahe ja nüüd nelja minuti kaupa.

