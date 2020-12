Vigastatud Täht: hea, et ma uuringu tulemuste selgumisel juba pikali olin

"Hea, et ma esmaspäeval arsti juures uuringu tulemuste selgumise hetkel pikali juba olin, sest muidu oleksin ilmselt pe****i kukkunud," ütles viimaste nädalatega Resovia põhimeheks kerkinud Täht Võrkpall24.ee-le. "See tuli nagu välk selgest taevast. Et kogu asja läbi seedida, läks natuke aega. Aga tegelikult käivad vigastused sportlase töö juurde. Nüüd tuleb asjaga tõsiselt tegeleda – stressamine ei aita."

Tugev valu ei tekkinud ühel kindlal momendil, vaid eskaleerus paari päeva jooksul. "Laupäeval hakkas kõht vaikselt tunda andma ja pühapäeval tegi juba rohkem valu, kuid kannatasin trenni lõpuni. Esmaspäeva päeva hommikul ütlesin veel füsioterapeudile, et pole mõtet arsti juurde kontrolli minna, kuna ilmselt on lihtsalt kerge venitusega tegu. Aga kui ma ikkagi uuringutele läksin, selgus, et kõhulihases on 2,5-sentimeetrine rebend," selgitas võrukas. "Kõige nõmedam on just see, et taoline vigastus paraneb kaua ja võib veel hiljemgi välja lüüa."

