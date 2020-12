Võistluskeelu saanud Argentina kapten kutsuti vaid kaks päeva hiljem tagasi

Matera ning tema kaks koondisekaaslast Guido Petti ja Santiago Socino tegid vahemikus 2011-13 sotsiaalmeedias mustanahalisi inimesi ning teisi Lõuna-Ameerika rahvuseid halvustavaid postitusi. Teisipäeval arvati kolmik Argentina rahvusmeeskonnast välja, riigi alaliidu UAR-i sõnul ootas mehi ees võistluskeeld.

Vaid kaks päeva hiljem teatas UAR aga, et Matera, Petti ja Socino on taas koondisesse oodatud. "Nende vabandused ja hea käitumine viimastel aastatel tähendab, et võistluskeelud võib tühistada," lisas UAR, kes nimetas ragbimängijate postitusi "lapsikuteks" ja "mõtlematuteks".

Siiski ei kuulu kolmik Argentina koosseisu laupäevaseks matšiks Austraalia vastu, peatreeneri Mario Ledesma sõnul tehakse seda meedias palju kriitikat teeninud mängijate kaitsmiseks.

"Nad on sellel nädalal palju kannatanud, nende pered on palju kannatanud," rääkis Ledesma Argentina meediale. "Seda on väga kurb näha. Loomulikult saavad nad aru, mida valesti tegid. Nad kahetsevad väga ja nad tunnevad oma tegude üle häbi, nagu me kõik."

"Samas saan öelda, et kõik kolm on väga head mängijad ja suurepärased mehed. Nad ei ole samad inimesed, kes nad olid 17-, 18-aastaselt. Pablo on saanud isaks, ta on fantastiline liider, suurepärane eeskuju."

Argentina ragbikoondis sai novembri keskel hakkama tõelise suurüllatusega, kui alistas Tri-Nations karikaturniiri raames 25:15 ala suurriigi Uus-Meremaa. Matera mängis ajaloolises võidus tähtsat rolli.