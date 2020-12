Eesti korvpalli esimene sajand sai raamatukaante vahele

Eesti korvpalli sajandi pikkuse ajaloo kokkuvõtmine on kordaminekute rohkuse ja pakutud emotsioonide hulga tõttu ülimalt keeruline ülesanne, aga asjatundliku käsitluse ja hästi valitud formaadi tõttu elegantselt tehtav. Raamatu "Eesti korvpall - esimene sada" autorid Märt Ibrus, Rein Järva, Ville Arike ja Aadu Kana liikusid mööda kümnendeid, mis on olnud kaalukuselt erinevad, aga olulised igal juhul. Oluline oli igal juhul ka näidata, mitte ainult kirjutada.

"Tänapäeval on atraktiivsed fotod, see mängib väga tugevalt," rääkis ERR-ile raamatu koostaja Märt Ibrus. "Oligi taotlus valida välja läbi sajandi kõige olulisemad pildid. Muidugi lähtusime olulistest sündmustest ja tegijatest, aga et just katta Eesti korvpalli tähtpunktid ja leida materjali fotode näol. Siin pidimegi pöörduma paljude sõprade poole ka välismaal, et katta kõik eestlastele olulised võistlused. Kümnendid on erinevad, aga kõik said oma osa."