Selver võõrustab Balti liiga nädala ainsas mängus Pärnut

Saali lubatakse koos korraldajate (sh turvateenuse pakkujad), osalejate, osalejate taustajõudude ja pealtvaatajatega kuni 250 inimest, seejuures ei tohi inimeste arv ületada 50% täituvust ning tagatud peab olema inimeste hajutatus. Pealtvaatajad peavad kandma maski, tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Liigatabelis hoiab Pärnu meeskond 14 punktiga viiendat kohta, Selver asub 10 punktiga koht tagapool. Pärnul on peetud kaheksa kohtumist, Selveril kuus. Liidrikohal on Saaremaa VK 26 punktiga, teine on 20 punkti kogunud Bigbank Tartu ja kolmas 18 silmaga Jekabpilsi Luši.

Selveril on hetkel käsil hea periood, äsja lülitati Aadu Luukase karikavõistlustel konkurentsist Saaremaa Võrkpalliklubi, kellest saadi viimati jagu ka Balti liigas. Pärnu käis viimati liigamängus väljakul nädalavahetusel, kui saadi 2:3 kaotused Jekabpilsilt ja Bigbank Tartult. Omavahel pole meeskonnad Balti liigas sel hooajal kohtunud, vastamisi oldi aga karikavõistlustel, kus Selver alistas Pärnu veerandfinaalis kuldse geimiga.

Selveri peatreener Rainer Vassiljev ütleb, et kuigi meeskonnal on viimaste esituste taustal tekkinud mõningane rahulolutunne, püütakse juba uutele asjadele keskenduda. "Kõige parem tuju on kindlasti värske isana Denis Losnikovil ja eks me püüame ülejäänud meeskonnaga tema hea tujuga kaasa minna. Selge see, et mingi pingelangus ja rahulolutunne meis on, see on inimlik. Aga täna on juba uus päev ja tuleb uusi eesmärke seada. Ühtki karikat pole veel jagatud ja tuleb tööd edasi teha," sõnab Vassiljev.

"Meie mängus oli hea voolavus juba enne vahepeal tekkinud sunnitud mängupausi, õnneks paus seda ära ei kaotanud ja saime sealt edasi minna. Nüüd oleme mänguliselt veel küpsemaks ja enesekindlamaks muutunud. Pärnu vastu keskendume eelkõige oma fookuse hoidmisele ja püüame leida head rütmi," lisab juhendaja.

Pärnu juhendaja Avo Keel kinnitab, et tema hoolealused on vaatamata viimati saadud kahele kaotusele heas seisus. "Meeskond on normaalses seisus. Viimasest kahest kaotusest Jekabpilsile allajäämine ei olnud kõige meeldivam, pean silmas seda, mis seisult ja kuidas me kaotasime. Aga Tartuga oli võrdsete mäng, meil jäi otsustusjulgusest veidi puudu," sõnab Keel möödunud nädalavahetuse kohta. "Nuriseda pole meil tabeliseisu osas väga midagi, üle kolme punkti ei oska ma ka taga nutta ja kas needki meie kohta väga muudaks."

"Selveril on hetkel psühholoogiline pool ilmselt tipus, sest Saaremaa lükati karikasarjas ülikindlalt kõrvale. Taset on neil niikuinii, eks me püüame ennast laupäeval nendega joonele panna ja vaatame, mis teha annab," lisab peatreener. Kuidas on meeskonda uuesti sulandunud ajateenistusest naasnud libero Silver Maar? "Silver on õnneks selline mängija, et isegi kui pallitrennidest kolm nädalat eemal on, siis ei juhtu temaga katastroofi, pallitunnetus tuleb üsna kiirelt tagasi," kinnitab Keel.