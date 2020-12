Eesti spetsialistid hindavad Hispaania ja Saksamaa tippkohtunikke

Euroopa Jalgpalliliit UEFA usaldas Eesti kohtunike vaatlejad Uno Tutki ja Are Habichti hindama Hispaania ja Saksamaa tippkohtunike esitusi.

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) kohtunike komisjoni liige Tutk on UEFA kohtunike vaatleja tänasel Meistrite liiga mängul Dortmundi Borussia (Saksamaa) – Lazio (Itaalia). Tutki hinnata on Hispaania kohtunikebrigaad, kuhu kuuluvad väljakukohtunik Antonio Miguel Mateu Lahoz, abikohtunikud Pau Cebrian Devis ja Roberto Diaz Perez Del Palomar ning neljas kohtunik Jose Luis Munuera Montero. Videokohtunikeks on Alejandro Jose Hernandez Hernandez ja Jose Maria Sanchez Martinez.

Habicht on UEFA kohtunike vaatleja 3. detsembril Euroopa liiga mängul Molde FK (Norra) – Dundalk FC (Iirimaa). Matši teenindavad Saksamaa kohtunikud Daniel Siebert, Thorsten Schiffner, Marco Achmüller ja Sören Storks.