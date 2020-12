Seis 6. katse järel: 1. Sordo 53.29,3, 2. Lappi +1,0, 3. Ogier +12,0, 4. Evans +17,1, 5. Tänak +17,7, 6. Rovanperä +24,8, 7. Mikkelsen +1.04,2, 8. Veiby +1.14,3, 9. Lindholm +1.56,7, 10. Solberg +1.57,9.

Reede:

Päeva esimesel katsel kihutas Neuville vastu traataega ja kaotas sellega paarkümmend sekundit. Teisel katsel valis Esapekka Lappi (M-Sport Ford) talverehvid ja tõusis liidriks. Tänak langes päeva avakatsel järel kuuendaks, aga kerkis teise katsega kaks kohta kõrgemale.

Neljandal kiiruskatsel sõitis Neuville vastu šikaani betoonplokki ja oli mõni aeg hiljem sunnitud vedrustuse purunemise tõttu katkestama. Kuna auto jäi kitsas kohas ootamatult seisma ja seda ei olnud võimalik ära lükata, siis katse peatati ja jätkati hiljem.

Päeva viimase katsega kerkis liidriks Dani Sordo (Hyundai), kes haaras Lappi ees enne laupäeva täpselt ühesekundilise edu. Neile järgnevad Toyota piloodid Ogier ja Evans ning viiendana Tänak.

Neljapäev:

Testikatse esimesel läbimisel sai Thierry Neuville (Hyundai) kirja aja 3.08,7, mis jäigi kindlalt päeva parimaks. Tänaku kolmanda katse 3.10,8 andis talle vastavas arvestuses teise koha ja kolmas oli Sebastien Ogier (Toyota; 3.11,5). MM-sarja üldliider Elfyn Evans tegi avaläbimisel pirueti ja sai parimal juhul kirja vaid üheksanda aja (3.15,2).

Pärastlõunasel ralli avakatsel Monza ringrajal ja selle lähistel näitas parimat minekut Ogier (3.31,5), kellele Neuville kaotas poole ja Tänak kahe sekundiga. Evans oli 2,7-sekundilise kaotuse juures neljas. Kehvasti läks Takamoto Katsutal (Toyota) - jaapanlane sõitis vastu betoonist äärist, lõhkus auto roolisüsteemi ja oli sunnitud katkestama.

Eelvaade:

Koroonaviiruse pandeemiast tingituna on tänavu sõidetud vaid kuus etappi ning enne Monza kihutamist on MM-tiitlis kinni esimest hooaega Toyota rooli keerav Elfyn Evans, kelle edu tiimikaaslase Sebastien Ogier' ees on 14 punkti.

Hyundai sõitjad Thierry Neuville (87) ja Tänak (83) jäävad juba kaugemale. Kuna ühelt etapilt võib teenida maksimaalselt 30 punkti, siis viiendal positsioonil asuval Kalle Rovanperäl (70) enam tiitlišanssi pole.

Võrreldes individuaalarvestusega on Hyundail hea seis võistkondlikus arvestuses, sest Toyota ees juhitakse seitsme punktiga.

"Meeskonda silmas pidades on oluline, et teeksime kõik mis meie võimuses, et kaitsta konstruktorite MM-tiitlit," lausus Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Ka pilootide üldarvestuses on mõned otsad veel lahti ja kuna tegemist on viimase etapiga, siis on kas kõik või mitte midagi."

Kaarte segab kindlasti olukord, kus tavapärasest erinev Monza ralli on tavapärasest erinev kogemus kõigile. "Monza puhul on tegemist uue ralliga ja kohaga, kus ma ei ole varem võistelnud," jätkas Tänak.

Monza MM-ralli peetakse osaliselt vormel-1 etappide võõrustamise poolest tuntud Milano lähistel asuval Monza ringrajal, kuid ka lähipiirkonna mägi- ja metsateedel.

"Olen näinud mõningaid videoid ja oma olemuselt on see võrreldes teiste rallidega väga erinev," ütles eestlane. "Meil saab olema terve päev ringraja põhiseid kiiruskaitsed ning seejärel terve päev metsas kihutamist – see on suur väljakutse."

Ajakava:

Neljapäev:



Test Hyundai Monza Circuit 4,64 km 11.01 NEUVILLE

SS1 Sottozero The Monza Legacy 4,33 km 15.08 OGIER



Reede:



SS2 Scorpion 1 13,43 km 8.58 SORDO

SS3 Scorpion 2 13,43 km 11.08 LAPPI

SS4 Cinturato 1 16,22 km 13.38 EVANS

SS5 Cinturato 2 16,22 km 16.08 OGIER

SS6 PZero Grand Prix 1 10,31 km 18.38 SORDO



Laupäev:



SS7 Selvino 1 25,06 km 8.52

SS8 Gerosa 1 11,09 km 10.08

SS9 Costa Valle Imagna 1 22,17 km 11.02

SS10 Selvino 2 25,06 km 14.22

SS11 Gerosa 2 11,09 km 15.38

SS12 Costa Valle Imanga 2 22,17 km 16.32

SS13 PZero Grand Prix 2 10,31 km 18.38



Pühapäev:



SS14 PZero Grand Prix 3 10,31 km 8.48

SS15 Serraglio 1 14,00 km 11.08

SS16 Serraglio 2 (PK, ETV2 14,00 km 13.18

WRC stardinimekiri:

3. Teemu Suninen - Jarmo Lehtinen Ford Fiesta WRC

4. Esapekka Lappi - Janne Ferm Ford Fiesta WRC

6. Dani Sordo - Carlos del Barrio Hyundai i20 Coupe WRC

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai i20 Coupe WRC

11. Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC

17. Sebastien Ogier - Julien Ingrassia Toyota Yaris WRC

18. Takamoto Katsuta - Daniel Barritt Toyota Yaris WRC

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota Yaris WRC

44. Gus Greensmith - Elliott Edmondson Ford Fiesta WRC

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota Yaris WRC

96. Ole Christian Veiby - Jonas Andersson Hyundai i20 Coupe WRC

MM-sarja üldarvestus (individuaalne):

1. Elfyn Evans 111

2. Sebastien Ogier 97

3. Thierry Neuville 87

4. Ott Tänak 83

5. Kalle Rovanperä 70

6. Teemu Suninen 44

7. Esapekka Lappi 38

8. Dani Sordo 26

9. Craig Breen 25

10. Sebastien Loeb 24

MM-sarja üldarvestus (võistkondlik):

1. Hyundai Shell Mobis WRT 208

2. Toyota Gazoo Racing WRT 201

3. M-Sport Ford WRT 117

4. Hyundai 2C Competition 8