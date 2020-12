TÄNA OTSE | Hõbeda eest heitlev Levadia võõrustab Florat

Tegemist on 22. vooru kohtumisega, mis lükkus euromängude ja koroonaviiruse tõttu edasi lausa kahel korral. Kui Flora jaoks on esikoht juba kindel, siis Levadia loodab ennast hoida hõbemedaliheitluses. Praeguse seisuga jäädakse ühe mängu enam pidanud Paide Linnameeskonnast maha nelja punktiga. Teise koha püüdmiseks peab Levadia mõlemas allesjäänud kohtumises alistama Flora ning lootma, et Paide ei suuda viimases voorus alistada Nõmme Kaljut. Võrdsete punktide korral on eelis Paidel, kes omavahelistes mängudes Levadiaga on seni edukam olnud.

Flora ja Levadia selle hooaja kohtumised on lõppenud Flora kindlate võitudega, kui avamängus alistati vastased 4:0 ning teises vastasseisus olid võidunumbrid 3:1.

Levadia peatreener Vladimir Vassiljev: "Oleme Tallinna derbiks hästi valmistunud. Tahame mängida oma mängu, luua ja realiseerida väravavõimalusi ning kindlustada kolm punkti."

Kaitsja Dmitri Kruglov: "Kõik mängijad on Tallinna derbi eel alati väga motiveeritud ning ihkavad saavutada head tulemust. Nagu alati, on ka seekordne mäng FC Floraga mõlema meeskonna jaoks ülimalt oluline. Meie eesmärgiks on vastane alistada ning Premium liiga tabelis oma positsiooni parandada."

Flora abitreener Aiko Orgla: "Tähtis mäng mõlemale võistkonnale. Derbi, mida mõlemad võistkonnad soovivad alati võita."

Mängija Rauno Alliku: "See on mäng, kus mängijaid pole vaja motiveerida. Tuleb kindlasti kõva lahing."

Mängu kohtunik on Juri Frischer, keda abistavad Aron Härsing ja Riivo Stolts. Neljas kohtunik on Eiko Saar.