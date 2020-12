Kehra ja Tallinn kohtuvad esmalt meistriliigas ja seejärel karikasarjas

Kolmapäeval jätkuvad mängud käsipalli Eesti meistriliigas, aga lisaks toimub sel nädalal ka kaks karikavõistluste kohtumist. Tihedaima graafikuga on järgmiste päevade jooksul HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja HC Tallinn, kes lisaks liigamängudele lähevad laupäeval omavahel vastamisi karikasarja veerandfinaalis.

Nädalavahetusel Põlva Servitile kaotanud ja SK Tapa/N.R. Energy napilt alistanud kehralased võõrustavad kolmapäeval meistriliigas seni punktita Raasiku/Mistrat. Oktoobris oldi samast vastasest võõrsil küll üle, aga vaid kolme väravaga.

"Kaheksa päevaga tuleb meil kokku neli mängu. Profisatsile poleks see probleem, meie jaoks kasvab koormus suureks ja trenni polegi aega teha. Õnneks tundub, et saame laatsaretist mõned mehed tagasi," teavitas Kehra peatreener Mart Raudsepp, kelle sõnul peaks Vladislav Naumenko sõrm ja Dmõtro Jankovski selg lubama ukrainlased sel nädalal platsile.

Samal ajal kohtuvad meistriliigas Viljandi HC ja Tallinn. Tänavune esimene omavaheline kohtumine pakkus põneva lahingu, kust 23:22 võitjana väljusid mulgid. Liigatabelis on Viljandil – nagu Kehralgi – kümme punkti, ent Tallinn on vaid nelja silma kaugusel ja on pidanud kolm kohtumist vähem.

"Tähtsad ja kindlasti rasked kohtumised ootavad ees, aga samas vajalikud enne euromänge Ystads IF-iga. Eelmise Viljandi-mänguga ei jäänud ma absoluutselt rahule ja ega nüüd võõrsil lihtsam saa olema. Viljandi noored on sümpaatselt sel hooajal esinenud," kiitis Tallinna peatreener Risto Lepp kolmapäevast vastast.

Neljapäeval selgub teine karikavõistluste finaalnelikusse pääseja, kui veerandfinaali kordusmängu peavad SK Tapa/N.R. Energy ja Põlva/Arcwood. Avakohtumises Põlvas pidi esiliiga liider tunnistama tapalaste 26:22 paremust. Tapa pääses viimati karikasarjas esinelikusse 2012. aastal, Arcwood oli aga poolfinalist viimasel kahel hooajal.

Tallinn ja Kehra alles alustavad kohtumisi veerandfinaalis laupäeval, avamäng peetakse Kalevi spordihallis. Kaks nädalat tagasi kohtuti sel hooajal esimest korda, siis jäi Kehras toimunud liigamängus peale Tallinn 30:25. Mullu oldi vastamisi karikavõistluste poolfinaalis, kust edenesid kullamängule pealinlased.

"Kehraga on meil alati kõva andmine, kunagi ei tea, mis juhtub. Tegu karikamänguga, kus vaja kahe mängu kokkuvõttes parem olla. Oleme õnneks viimaste esituste põhjal päris hea hoo üles saanud ning loodame kordusmänguks edu saada," hindas Lepp.

"Raasikuga tuleb kolmapäeval kindlasti tõsine mäng ja Kehra publiku ees tahame punktid koju jätta. Omamoodi on see heaks ja tugevaks ettevalmistuseks, sest kõvasti tähtsamaks pean siiski laupäevast karikamängu Tallinna vastu," tunnistas Raudsepp.