Hispaania liiga liider loovutas üle hulga aja punkte

Enne pühapäevast kohtumist kuus mängu järjest võitnud Real Sociedadi värava lõi 33. minutil penaltist Mikel Oyarzabal. Eelnevalt oli Gerard Moreno kuuendal minutil külalised samuti penaltist juhtima viinud.

Hooaega suurepäraselt alustanud Real Sociedad püsib tabelis sellegipoolest liidrikohal - 11 mänguga on teenitud 24 punkti ehk üks enam kui Madridi Atleticol. Pealinnaklubil on aga kaks kohtumist varuks. Villarreal on 11 mängust kogutud 20 silmaga kolmas.

Tänavusel hooajal väga heitlikku mängu näidanud Barcelona sai kodus jagu Osasunast 4:0. Väravateni jõudsid Martin Braithwaite (29. minutil), Antoine Griezmann (42.), Philippe Coutinho (57.) ja Lionel Messi (73.).

Liigatabelis püsib Barcelona üheksast mängust teenitud 14 punktiga hetkel seitsmendal kohal, kolme silma kaugusel igirivaal Madridi Realist, kel ka üks mäng rohkem peetud.