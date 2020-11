Naisi on stardinimekirjas 104 ja eestlannasid pääseb rajale neli: Johanna Talihärm (nr 26), Regina Oja (nr 43), Tuuli Tomingas (nr 62) ja Kadri Lehtla (nr 97).

Talihärm on enda karjääri parimad tulemused teinud just sprindis – kaks aastat tagasi Östersundis sai ta 20. koha ja 2018. aasta olümpiamängudel 22. koha. Oja senine parim tulemus on samuti sprindis ja samuti 20. koht, mille ta sai eelmisel hooajal Nove Mestos. Tomingas oli üle-eelmisel hooajal USA-s nii sprindis kui jälituses 14. Lehtla sõitis MK-sarja sprinti viimati kevadel Kontiolahtis ja oli siis 90. Tema parim sprinditulemus pärineb 2008. aastast, kui ta sai Östersundi MM-il 20. koha.

Laupäevase 15 km tavadistantsi võitis itaallanna Dorothea Wierer, edestades vaid 0,8 sekundiga sakslanna Denise Herrmanni. Parima eestlannana sai Tomingas 26. koha, punktile jõudis ka Talihärm, kes lõpetas 31. kohaga.