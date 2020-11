Laskesuusatamise MK-hooaeg algab Soomes Kontiolahtis meeste 20 km ja naiste 15 km tavadistantsidega. Meestele saab ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel kaasa elada alates kella 11.45-st, naistele aga 15.10-st. Ülekannet kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, stuudios on Alvar Tiisler ja Karel Kulbin.

Eesti meestest asuvad tavadistantsil võistlustulle Rene Zahkna, kes kannab võistlusnumbrit 31, Kalev Ermits numbriga 45 ja Kristo Siimer, kes pääseb rajale 66. positsioonilt.

Zahkna parimaks MK-hooaja individuaalseks tulemuseks on üle-eelmisel aastal pälvitud 29. koht, mille ta saavutas USA-s peetud etapil jälitussõidus. Paarissegateatesõidus õnnestus eestlasel Pokljukas aga koos Regina Ojaga pjedestaalile jõuda, kui saavutati teine koht. Kalev Ermitsa karjääri parim koht jääb hoaega 2015/16, kui Presque Isles toimunud MK-etapil pälvis ta jälitussõidus 11. koha. Siimer debüteeris MK-sarjas mullu ning parimaks kohaks jäi Hochifilzenis peetud sprindil saavutatud 80. koht.

Mullu MK-sarja võitnud Johannes Thingnes Bö pääseb rajale numbri 26 alt. Tema vanem vend Tarjei Bö kannab numbrit 17. Mullu üldkokkuvõttes teise koha saanud Martin Fourcade enam tippspordis ei jätka, kuid kolmanda koha saanud Quentin Fillon Maillet asub starti numbriga 23. Prantslastest stardivad eestpoolt vaid Emilien Jacquelin (15) ja Simon Desthieux (18).

Eesti naistest asuvad tavadistantsil starti Johanna Talihärm (20), Regina Oja (44), Tuuli Tomingas (61) ja Kadri Lehtla (90).

Talihärma parim MK-tulemus on pärit üle-eelmisest hooajast, kui ta lõpetas Östersundis sprindis 20. kohal. Oja sai mullu Zahknaga Pokljukas paarissegateatesprindis teise koha, kuid tema parim individuaalne tulemus on mullu Nove Mestos sprindis pälvitud 20. koht. Tomingase parimad etteasted jäävad 2018/19 hooaega, kui ta saavutas USA-s kahel korral 14. koha. Lehtla on samuti kolmel korral TOP20 hulka jõudnud. Hooajal 2013/14 pälvis ta Östersundis 14. koha.

Eelmise aasta MK-sarja võitja Dorothea Wierer stardib rajale numbri alt 23. Tema kaasmaalanna Lisa Vittozzi aga üheksandana. Mullu MM-il head hoogu näidanud Tiril Eckhoffi number on 27, Ingrid Landmark Tandrevoldi oma kolm ja Marte Olsbu Röiseland kannab numbrit 28.

Kella 13.45 ajal saab ETV vahendusel kaasa elada ka laskesuusatamise erisaatele "Viiest viis".