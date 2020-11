Laskesuusatamise MK-hooaeg jätkub Soomes Kontiolahtis naiste 15 km tavadistantsiga. Võistlusele saab kaasa elada alates kella 15.10-st ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Ülekannet kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, stuudios on Alvar Tiisler ja Karel Kulbin.

Eesti naistest asuvad tavadistantsil starti Johanna Talihärm (20), Regina Oja (44), Tuuli Tomingas (61) ja Kadri Lehtla (90).

Talihärma parim MK-tulemus on pärit üle-eelmisest hooajast, kui ta lõpetas Östersundis sprindis 20. kohal. Oja sai mullu Zahknaga Pokljukas paarissegateatesprindis teise koha, kuid tema parim individuaalne tulemus on mullu Nove Mestos sprindis pälvitud 20. koht. Tomingase parimad etteasted jäävad 2018/19 hooaega, kui ta saavutas USA-s kahel korral 14. koha. Lehtla on samuti kolmel korral TOP20 hulka jõudnud. Hooajal 2013/14 pälvis ta Östersundis 14. koha.

Eelmise aasta MK-sarja võitja Dorothea Wierer stardib rajale numbri alt 23. Tema kaasmaalanna Lisa Vittozzi aga üheksandana. Mullu MM-il head hoogu näidanud Tiril Eckhoffi number on 27, Ingrid Landmark Tandrevoldi oma kolm ja Marte Olsbu Röiseland kannab numbrit 28.

