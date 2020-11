Käit raskest peatraumast: ma ei mäletanud isegi seda, et Sloveenias olen

"Harjutasime väidetavalt tsenderduste pealt väravalöömist kus olime paarides. Just nimelt väidetavalt, sest ma ei mäleta siiani sellest päevast mitte midagi, kuni olin juba haigla poole teel ja sealt samal õhtul koju sain. Meeskonnakaaslane oli mulle palliga umbes kümne meetri pealt oimukohta löönud. Kukkusin kohe pikali ja kaotasin teadvuse. Mind aidati füsioruumi, kust viidi juba haiglasse," kirjeldas Käit Soccernet.ee-le hetki, mida ta isiklikult ei mäleta, vaid vahendab teiste räägitut.

Käit lisas, et selle kõige keskel oli ta suhelnud oma vana trennikaaslasega, aga sai sellest alles hiljem teada. "Ma ei mäletanud isegi seda, et olen Sloveenias või seda, et ka mu tüdruksõber siin on. Minuti jooksul olin korduvalt küsinud, mis päev täna on ja siiani ei mäleta ma sellest ise mitte midagi."

