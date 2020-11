Kaspar Treier põdes koroonat kergelt

21-aastane korvpallur on näidanud häid esitusi, kuid hiljuti segas rütmi koroonaviirus. "Mul oli hästi sellega. Ainult [üks] päev oli väike palavik ja ülejäänud aeg oli kõik hästi," sõnas Treier virtuaalsel pressikonverentsil eesti ajakirjanikele.

"Kodus sai küll hantleid tõsta ja trenni teha, aga jooksmine ja korvpallialane trenn - sellest jäi puudu," tõdes kahe nädala eest negatiivse proovi andnud pallur. "Väikse märgi ikka jätab."

EM-valikmängude eel langeb Treierile arvatavasti suurem vastutus kui varasemalt. "Ma arvan, et olen selleks valmis. Olen rohkem valmis kui eelmisel aastal. Loodame, et kõik läheb hästi ja vormi pärast ma hetkel ei muretse," lausus mängija.

"Tegelikult on kõik hästi. Mul on tavaliselt nii olnud, et kui tippvormis, siis jälle midagi juhtub," jätkas ta. "Aga sellega läheb mul kiiresti, et tagasi vormi saada ja hetkel olukord hea."