Jalgpalliajaloolane: Maradona mõistmiseks on võtmesõnaks piibe

Milliseid mõtteid tekitas Schwedes jalgpallilegendi surm? "Ma ei oska öelda, kas mul oli emotsioone, võtsin teate vastu kui fakti. Olen mõningaid aastaid mõelnud lähemalt suurte jalgpallurite peale ja olen mõelnud, kui jalgpallikuningas Pele peaks surema, siis milline uudis see oleks. Ja ka Maradona on tänapäeval tänu dokumentaalile tõusnud Pele kõrvale. Ma teadsin, et see ükskord juhtub," ütles Schwede intervjuus Vikerraadiole.

"Huvitav on vaadata, mis saab meedias lähimatel päevadel, kui kaua teema üleval püsib, aga ma usun, et mõnda aega, kuna tegemist on nii vastuolulise isikuga ja võib-olla, kui inimene on kadunud, siis hakatakse mõistma tema väärtust ja tähendust," jätkas Schwede.

"Maradona mõistmiseks on võtmesõna piibe, mis hispaania keeles tähendab poissi, aga Argentina jalgpalliväljakul poisikest, kes kunagi täiskasvanuks ei saa, piibe't iseloomustab artistlikus, tunnete ehedus, loomingulises. Piibe on väljakul mängija, kes teeb väga ootamatuid manöövreid, üllatades vastased ja vaimustades publikut. Piibe annab võimaluse mängida, mängida, mängida ja neile antakse kõik andeks, kuna nad justkui ei saa kunagi täiskasvanuks," kirjeldas Schwede Maradonat.

"Tema tehnilised oskused on briljantsed ja mul on kahju, et tema hiilgeajal ei olnud selliseid tehnoloogilisi võimekusi nagu praegu, kui me näeme igasuguseid mänge. 1980. aastatel polnud välisliigade mänge üldse võimalik näha. Maradona hiilgemängud klubide eest on kõik nägemata, praegu näeme ainult pisikesi kaadreid," jätkas jalgpalliajaloolane. "Kiiruse kohta on raske öelda, aga osavaim oli ta kindlasti ja just suurel kiirusel palliga. Argentinas on triblingu kultus lausa. Kui hakata mõtlema kõige tipmiste mängijate peale, siis neil kõigil on mingi triblingu pisik sees. Argentina mängijana pead oskama triblada."

"Maradona on erakordne isiksus ja jalgpallur, piibe on selline termin, mida ta nii ehtsalt esindab. Argentiinlased ise mõtlevad endast hästi, nagu kõik rahvad, aga sageli ollakse ka enesekriitilised ja tehakse enda rahva kohta kriitikat. Argentiinlased ise ütlevad, et nad loevad end rõõmsateks inimesteks, kes ei taha kohustusi ja kellel on vaba aega, et olla loomingulised. Sellest ütlusest tuleb välja, et kui sa vihkad Maradonat, vihkad sa iseennast. Sellisena on Maradona argentiinluse kehastus," ütles Schwede. "Ta oli piibe, talle oli kõik lubatud. Kõik, mis ta tegi väljaspool väljakut, oli andestatav, kuna ta oli jalgpalliväljakul niivõrd geniaalne mängija. Argentinas temalt ei nõutudki perfektset eraelu."