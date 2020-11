Otepääl avati kunstlumest suusarada

Kuigi lumekahureid pole Tehvandil veel tänavu saanud kasutada, avati 500 meetri pikkune kunstlumest tehtud suusarada tänu oktoobris Otepääle jõudnud lumekonteinerile. Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liikme Jaak Mae sõnul on rada tugev ja peab ka tugevate plusskraadidega mitmeid nädalaid vastu.

"Tänasel päeval ei ole ta tüüpiline võistlusrada. Võistlusradade puhul arvestame me 30 sentimeetriga, see on oluliselt paksem. Kui olnuks vaja olnud seda võistluste jaoks kiirkorras laiali vedada, siis oleks me pannud seda poole õhemalt ja oleks saanud kilomeetri," selgitas Mae.

Olümpiapronks Mae on ka ise suusaraja juba proovile pannud. "Eile peale tööd sai mõned tiirud tehtud. Kui rajamasin üle käib, on täitsa traditsiooniline suusajälg. Hea kiire, nagu kunstlumi on. Tagasiside on siiamaani olnud väga positiivne."

Mae sõnul on rada avatud kõigile, ka harrastajatele. Ja erinevalt Lääne-Euroopa mudelist saab rajal sõita täiesti tasuta. "Tariifi esimese hooga ei pane. Pigem loodame sellele, et kui kaugemalt tullakse, tullakse majutuma ja sööma - tarbiks keskuse muid teenuseid. Kindlasti tuleb silmanurgast jälgida ja loodame kasutajate mõistlikkusele, et olukorrale vastavaid käitumisjuhiseid jälgitaks," lisas Mae.