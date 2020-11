Kaks rumeenlast jäävad Londoni olümpiamedalitest ilma

Olümpial antud dopinguproovi järeltestimised näitasid keelatud anaboolse steroidi stanozololi tarvitamist ning seetõttu peavad Roxana Cocos (hõbe) ja Razvan Martin (pronks) oma medalid tagasi andma. Nad tõusid pjedestaalile vastavalt kuni 69 kg kaaluvate naiste ja meeste konkurentsis.

Lisaks neile diskvalifitseeriti ka Gabriel Sincraian, kes osales kuni 85 kg kaaluvate meeste seas, aga jättis võistluse pooleli.

Mainitud kolmik jääb nüüd ootama rahvusvahelise tõsteliidu (IWF) karistust.

Londoni olümpiamängude järeltestimisel on osutunud positiivseks lugematu hulk tõstjate proove ja mitmetes kaalukategooriates on medaleid ümber mängitud.

See ja paljud muudki dopinguskandaalid on seadnud küsimuse alla tõstmise kuulumise olümpiaprogrammi. Mitmed dopingukorruptsiooniga seotud niidid on viinud välja ka rahvusvahelise alaliidu kauaaegse presidendi Tamas Ajanini.