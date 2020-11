Mäesuusa MK-sarja üldvõitja pürgib olümpiale purjetamises

2024. aastal lisandub olümpiakavva kaheliikmeline kiiljahi klass, kus üks tiimiliige peab olema mees ja teine naine. See vahetab välja meeste Finn-klassi.

"Ma läksin 2005. aastal purjetamiskooli, kuid hakkasin võistlema alles hiljuti, sest mäesuusatamisega tegeledes polnud mul selleks aega," sõnas Kostelic rahvusvahelise alaliidu World Sailingu ülevaates.

"Pärast lõpetamist otsisin teist spordiala, kus oma võistlushimu rahuldada. Niimoodi jõudsin purjetamise juurde ja ma olen alati armastanud avamerepurjetamist."

Kostelici kaaslaseks olümpiasihil saab Petra Kilba. Nad kohtusid tänavu varakevadel ja otsustasid võtta ette 100-miilise avamerematka.

"Loeb see, kuidas me saame läbi paadis, mitte nii väga see, kuidas maismaal ning me leidsime, et saame hästi läbi ja otsustasime edasi minna," sõnas Kilba.

Mäesuusakarjäär möödus Kostelicil väga edukalt. 2011. aastal krooniti ta MK-sarja üldvõitjaks, kaks korda on ta saanud slaalomi ja kolm korda alpi kahevõistluse kristallgloobuse.

2003. aastal tuli Kostelic slaalomis ka maailmameistriks ning olümpiamängudelt on tal neli hõbedat: üks slaalomis (2010) ja kolm alpi kahevõistluses (2006, 2010, 2014).