Snuukri MM-finalist alustas uut suurturniiri maksimaalse seeriaga

Tänavu MM-finaali pääsenud, aga seal Ronnie O'Sullivanile kaotanud Wilson kohtus 128 hulgas kaasmaalase Ashley Hugilliga ja pääses kokkuvõttes edasi skooriga 6:4.

Wilsoni karjääri esimene 147 sündis kolm aastat tagasi Hiinas toimunud International Championshipil ja teine tänavu Walesi lahtistel. UK Championshipi ajaloos on tehtud nüüdseks 17 maksimaalset seeriat.

"Imeline on teha veel üks, eriti suurturniiril," kommenteeris päevakangelane, keda võib oodata ka 15 000 inglise naela suurune boonus - seda juhul, kui ükski teine mängija sel turniiril 147-ni ei jõua. "Sa tead, et kõik vaatavad neid võistlusi erilise tähelepanuga. See teeb närviliseks."

Erinevalt tavapärasest situatsioonist pole Milton Keynesis toimuval turniiril publikut. Wilson näeb sellel nii plusse kui ka miinuseid. "Mõnikord kütab publiku energia sind üles ja mõnikord löövad "oh"-id ja "ah"-id rivist välja. Vaikus on kõrvulukustav ja mõnikord on raske keskenduda."

Valitsev maailmameister Ronnie O'Sullivan kohtub kolmapäeval esimese ringis amatöörmängija Leo Fernandeziga ja maailma esinumber Judd Trump, kes jõudis 147-ni alles eelmisel turniiril Põhja-Iirimaa lahtistel, läheb neljapäeval vastamisi Paul Davisoniga. Tiitlikaitsja Ding Junhui mängib samuti neljapäeval Jamie Curtis-Barrettiga.