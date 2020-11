Klen Kristofer Kaljulaid: seekord oli üllatavalt konkurentsitihe EM

Nii Kuusik kui ka Minaškin oma esimese matši kaotasid. Kaljulaidi turniir kujunes veidi edukamaks, lõpuks saavutas ta Euroopa meistrivõistlustel üheksanda koha.

Tippjudokate jaoks oli see lühikese vahemiku sees teine kõrgetasemeline turniir, sest mõne nädala eest toimus Budapestis Grand Slam. Kaljulaid hindab mõlema võistluse taset väga kõrgeks.

"Kuna vahele oli jäänud nii pikk paus, siis tulid põhimõtteliselt kõik kohale. EM-i tegi eriti tugevaks see, et olen käinud EM-il neli-viis korda, aga kunagi ei ole olnud niimoodi, et üks-kaks inimest võib-olla, kellega tahaks kokku minna, aga kõik ülejäänud on võimelised maadlema top kohtadele," lausus Kaljulaid Vikerraadiole.

"Üllatavalt konkurentsitihe ja stabiilne oli EM seekord. Pärast rääkisin konkurentidega ka ja kõik olid ühel meelel, et oli väga kõrge tase."

Kehakaalus kuni 90 kilogrammi võistelnud Kaljulaid alistas avaringis olümpiamängude kogemusega slovaki Milan Randli. "Ta kehv poiss kindlasti ei olnud, aga olin enda jaoks favoriit. Mingit üllatust ma endale ei valmitanud."

Järgmises ringis tuli 25-aastasel eestlasel kokku minna 2018. aasta Euroopa meistri, ülitugeva venelase Mihhail Igolnikoviga. Turniiri hilisemale võitjale jäi Kaljulaid alla, Euroopa meistrivõistlustel kuulus talle ühe võiduga üheksas koht.

"Pärast võistlust rääkisin -73 kg Euroopa meistri ja paari teise inimesega. Üldine arvamus oli see, et kogu turniiri kõige kõvem mees oli just Igolnikov. See, kuidas ta maailmameistrit koolitas, oli täiesti teine klass," lausus Kaljulaid.

"Plaan treeneriga oli suhteliselt lihtne. Kui tema paneb oma jala sisse - tal on selline heide, kus tema paneb oma jala vastase jalale vahele ja siis üritab sealt puusaga nii kõrgele kui saab -, siis eesmärk oli kogu aeg eest ära liikuda."

"Iseenesest toimis, aga ma ei suutnud sealt ise mingeid rünnakuid genereerida," jätkas Kaljulaid. "Viimasel minutil otsustasin natuke riskida ja tekkis kahtlane olukord, kus kohtunikud andsid vastasele võidu. Kõige hullem esitus ei olnud, aga võib-olla oli natuke suunatud tema rünnakute vältimisele kui enda rünnakute genereerimisele, mis võib-olla oli vale taktikaline otsus."

Kui seda turniiri hinnata, siis millises sportlikus vormis olid? "Väga heas. Tundsin ennast väga hästi. Kümne palli skaalal kuskil kaheksa."

Eesti koondise meestest sel turniiril kõige parem. Kuidas endale tundus? "Tulemuse poolest kõige parem, aga ega me keegi ei läinud sinna üheksandat kohta püüdma. Meil kõigil oli ebaõnnestumine. Grigori Minaškinil läks ka loosiga raskelt - kohe esimene matš maailmameistriga. Ja just sellist tüüpi maadleja, kes talle kohe üldse ei istu. Väike ja hästi jõuline. Mattiasel olid vähe suuremad šansid, aga ta liiga hilja alustas enda rünnakutega."

Kas praeguses seisus oskad hinnata, mitte teades, kuidas võistlused tuleval aastal hakkavad toimuma, aga hinnates seda, kuidas vorm oli paljulubav - millised on võimalused Tokyosse jõuda? Kas šansid on olemas?

"Pean tunnistama, et praeguseks on need suhteliselt olematud," vastas Kaljulaid. "Ma kindlasti alla ei anna, aga kui seda realistlikult vaatan... oleneb, mis võistlused toimuma hakkavad, aga ma eeldan, et kui jaanuaris-veebruaris midagi ei toimu, siis on aeg hakata valmistuma järgmiseks tsükliks."