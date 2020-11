Väljaande Hat Laatste Nieuwsi teatel ei saanud Dennis koroonaviiruse ohutusmeetmete tõttu istuda meeskonna bussis oma tavapärasel kohal ja lahkus seepeale vihaselt sõiduvahendist.

Club Brugge peatreener Philippe Clement kinnitas esmaspäeval pressikonverentsil, et Dennis on terve, aga jääb Meistrite liiga mängust kõrvale distsiplinaarpõhjustel.

"Ta ei järginud klubi reegleid - see on kõik, mis ma selle kohta tahan kosta... eelistan keskenduda mängijatele, kes on mul valikus," kommenteeris Clement.

23-aastane nigeerlane on Club Brugge jaoks oluline mängija, sest mullu lõi ta 2:2 viigimängus Madridi Realiga mõlemad Belgia klubi väravad. Tänavuse alagrupiturniiri avavoorus lõi ta aga võidutabamuse Peterburi Zeniidi vastu.

Dortmundi Borussia võitis kohtumise 3:0.