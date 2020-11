Poiste piirkondlikel treeningutel osales kolmandik ühe aastakäigu mängijatest

"Antud vanuseklassis on Eestis registreeritud 1045 mängijat, kellest 60 erineva klubi 345 poissi käisid tänavu meie treenerite käe alt läbi. Seonduvalt koroonapandeemiaga saime oma programmi läbida 60-protsendiliselt, kuid suures pildis võib öelda, et meie 20 treenerit said hästi hakkama," sõnas projekti eestvedaja Urmas Kirs.

Oktoobrikuus kogunesid noormängijad EJL-i jalgpallihalli turniirile, kus osales neli võistkonda. Turniiril tegi kaasa 94 mängijat 30 klubist ning turniiri võitis Ida-Virumaa ja Tartu ühendvõistkond. Samuti osales turniiril kaks Tallinna võistkonda, mis moodustati kahe pealinna ja ühe Harjumaa grupi baasil. Lisaks näitas oma oskusi Kagu-Eesti, Viljandi ja Pärnu grupi ühendmeeskond.

"Need turniirid on hea võimalus poistel oma oskuseid proovile panna selle vanuseklassi riigi parimate vastu. Kõikide mängijate nimed ja iseloomustus edastatakse U-15 koondise treeneritele, sest järgmisel aastal saavad mitmed neist võimaluse esindada noortekoondist U-17 eliitliigas," lisas Kirs.

"Tänan kõiki klubisid, treenereid ja lapsevanemaid. Vaatamata tavapärasest keerulisemale hooajale andsid kõik oma parima ja mul on hea meel, et regionaaltreeningutel löödi aktiivselt kaasa. Suur tänu ka väljakute haldajatele, bussifirmadele ja toitlustajatele," lisas Kirs.

2021. aasta poiste piirkondlikele treeningutele oodatakse noormehi sünniaastaga 2008. "Kutsun klubisid varakult oma piirkonna parimaid noormängijaid kirja panema. Ootame infot mängija positsiooni kohta ja iseloomustust," ütles Kirs. Mängijate infot tuleb saata Eesti Jalgpalli Liitu e-posti aadressile urmas@jalgpall.ee.

Piirkondlikud treeningud toimuvad korra nädalas. Tavapäraselt on treeningpäevaks esmaspäev, kuid klubide soovil toimus näiteks tänavune Ida-Virumaa lisatreening teisipäeviti.