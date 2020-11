Kuuenda kaotuse saanud Betis lasi endale neli väravat lüüa

2014. aasta kevadel Manchester City eesotsas Inglismaa meistriks kroonitud Manuel Pellegrini juhendab tänavusel hooajal Hispaania kõrgliigas Real Betisi. Viimase kaheksa mänguga on saadud koguni kuus kaotust ning Betisile on löödud kõige rohkem väravaid.

Seekord kaotas Betis võõrsil Bilbao Athleticule 0:4. Esimesel poolajal lõi Betisi kaitsja Victor Ruiz omavärava ja Bilbao eest skooris Ander Capa ning teisel poolajal sahistasid Iker Muniain ja Alejandro Berenguer, vahendab Soccernet.ee.

Betisi olukord on nukker, sest hea hooaja alguse järel on klubi langenud Hispaania kõrgliigas 12. kohale, olles kümne mänguga teeninud 12 punkti. Lisaks on Betisile löödud koguni 21 väravat, mis on liiga halvim näitaja.

Üheksa mängu pidanud Bilbao kerkis 12 punktiga kaheksandale kohale.

