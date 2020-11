Walcott lõi kasvatajaklubi eest värava, aga Southampton ei suutnud kolmandaks tõusta

Väravaarve avas 58. minutil Theo Walcott, kes liitus enda kasvatajaklubi Southamptoniga oktoobris laenulepingu alusel. Walcott lahkus Southamptonist 16-aastasena, kui ta siirdus Arsenali ridadesse. "Tunnen end jälle lapsena. Olen väga heas vormis ja minu jaoks tähendab see väga palju, et saan jälle kõrgeimal tasemel mängida," õhkas Evertonist Southamptonisse laenatud Walcott. "Tunnen, et peatreener usaldab mind ja kavatsen kõvasti tööd teha. See klubi on mulle väga südamelähedane."

Walcotti väravast Southamptonile võiduks siiski ei piisanud, kuna 75. minutil viigistas Pedro Neto seisu.

Viimased seitse mängu kaotuseta püsinud Southampton jätkab 17 punktiga viiendana, liidrist Tottenhamist ollakse maas vaid kolme punktiga. Viigipunkt tõstis Wolvesi 12. kohalt üheksandaks.

Tulemused:

Wolves – Southampton 1:1 (0:0)

Burnley – Crystal Palace 1:0 (1:0)