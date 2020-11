Takistussõidu sisemeistrivõistlustel võidutses Paul Argus

Võistlustulle asusid esimesena juuniorid, keda oli kokku 19 võistluspaari. Kõrgusel 130 cm tuli hüpata kaks vooru. Teise vooru saamiseks tuli olla kümne parema seas ja kuna esimeses voorus tegi puhta sõidu vaid neli võistlejat, andis see võimaluse medalile heidelda ka "kiiretel neljadel" ehk ühe vea omanikel. Nii juhtuski, et Mia-Marleen Lanno (Tondi RSK, treener Aldo Kanepi) ja Ciao Belo Des Erables said küll esimeses sõidus kirja vea, kuid võtsid end kokku ja sõitsid kullale. Neile jäid napilt alla Johanna Krippel (Viru Ratsu) ja Happygirl G. Pronksmedalile võitlesid end Marlene Makarov (Audruranna RSK) ja Frats.

Seeniorites läks medalijahile 22 võistluspaari, kelle seas kõik tugevad tegijad. Takistuste kõrguseks rajal oli 145 cm, võistlus ise kahevooruline, kust esimesest voorust pääses edasi kümme võistlejat.

Kui esimeses voorus oli ratsanike eesmärgiks eelkõige saada kirja puhas sõit, siis teises voorus oli rada kahe takistuse võrra lühem ja kiirused võeti korralikult üles. Eelis oli kindlasti neil sportlastel, kellel sadula all kiired ratsud.

Teise voorus läksid favoriitidest vastamisi Gunnar Klettenberg kahe hobusega, Paul Argus kolme hobusega, Tiit Kivisild, Urmas Raag ja Kullo Kender. Kohe esimesest sooritusest oli näha, et riske võetakse korralikult.

Teise vooru esimese puhta tulemuse tegid Oliver Karma (RK Ruila Tall) ja Hangstone Jt Z. Nende järel läks medalit püüdma Urmas Raag (Tartumaa RSK) hobusega Ventisette. Paar liikusid väga hea tulemuse poole, kuid viimasel tõkkel tuli tõrge. Nüüd startisid Paul Argus (Tondi RSK) ja Freedom, kel õnnestus kõik ja nii mindi omakorda liidriks. Viimasena asusid rajale Kullo Kender (RK Ruila Tall) ja Striga, andes endast kõik, et Arguse aega lüüa, kuid pidid seekord leppima teise kohaga.

Lõpliku esikolmiku moodustasid nõnda Paul Argus kuld, Kullo Kender ja Oliver Karma.

"Hobused olid päris heas vormis, aga enda sooritustega ma küll rahule ei jäänud, tegin mitu apsakat. Õnneks ikka üks hobune päästis mu ära ja nii see võit tuli. Freedom tegi teises voorus kogu töö minu eest ära," muigas Argus.

Takistussõidu sisemeistrivõistlused jätkuvad 28.-29. novembril Veskimetsas U-25 ja poniklassi sõitudega.