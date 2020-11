TÄNA OTSE | Levadia ja Paide peavad lahingu meistriliiga teise koha nimel

Viimati kohtusid meeskonnad oktoobri alguses, kui Paide Linnameeskond alistas kodus pealinna klubi tulemusega 1:0. Juulis peetud kohtumises jäi samuti Paide peale, kui väravaterohkes mängus löödi Levadia kahe vastu neli väravat. Maikuus oli omakorda parem Levadia, kes sai kodus jagu Paidest 4:1.

Liigatabelis hoiab Paide Linnameeskond 60 punktiga teist kohta. Tallinna FC Flora on 71 silmaga esimesel ning Tallinna FCI Levadia 53 punktiga kolmandal kohal. Nõmme Kalju on 49 kogutud silmaga neljas.

Mängueelsed kommentaarid:

Levadia treener Vladimir Vassiljev: "Pühapäevane mäng Paide Linnameeskonnaga on meie jaoks ülimalt tähtis. Võiduga jõuaksime hõbemedalitele juba päris lähedale ning see paneks omakorda Paide stressiolukorda. Paide Linnameeskond on meid kahes viimases omavahelises mängus võitnud ja loomulikult tahame tõestada, et oleme parem meeskond, seega anname endast võidu nimel maksimumi."

Levadia mängija Maksim Podholjuzin: "Eelseisev kohtumine Paide Linnameeskonnaga on ülimalt oluline kuna kaalukausil on hõbemedal koos pääsuga UEFA Euroopa liigasse. Oleme mänguks hästi valmistunud ja tahame võita, ühtlasi ihkame võtta revanši viimastes omavahelistes mängudes saadud kaotuste eest."

Paide Linnameeskonna abitreener Erki Kesküla: "Teadmine, et meeskond on kindlustanud medalikoha ongi ainult teadmine. Tähtis on hoida fookust ja püüda maksimumi."

Paide Linnameeskonna mängija Deabeas: "Pühapäevane mäng on väga tähtis. Oleme treeningutel kõvasti vaeva näinud ning soovime lõpetada hooaja teise kohaga."