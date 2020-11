Kalev/Cramo alistas TalTech koguni 54 punktiga

Avapoolaja võitis Kalev/Cramo 55:30, teisel poolajal aga kasvatati edu veelgi. Viimasel veerandajal juhtis Kalev vahepeal 56 punktiga, lõpuks võeti 54-punktiline võit.

Kalev/Cramo resultatiivseim oli Kregor Hermet 19 punktiga, Marcus Keene ja Gabriel Bealer lisasid kumbki 16, Martin Dorbek 15 ning Janis Kaufmanis 14 punkti.

TalTechil jõudis kahekohalise punktisummani vaid Jaan Puidet, kes viskas 12 punkti.

Kalev/Cramole on see neljas järjestikune võit ja ühtekokku kaheksas võit ühe kaotuse kõrvale, sellega paiknetakse liigatabelis kõik mängud võitnud Riia VEF-i järel teisel kohal. TalTechil on nüüd kirjas kaks võitu ja kaheksa kaotust, seejuures on kaotatud neli mängu järjest.