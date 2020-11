PSG kaotas 2:0 eduseisust Monacole

PSG võitis avapoolaja Kylian Mbappe väravatest 2:0, seejuures võinuks PSG juhtida koguni 4:0, kuid VAR tühistas poolaja lõpus ühe Moise Keani ja ühe Mbappe värava.

Teisel poolajal lõi Kevin Volland 13 minutiga kaks väravat ja Monaco viigistas. 84. minutil teenis Abdou Diallo punase kaardi ning Cesc Fabregas realiseeris seejärel penalti, tuues Monacole magusa 3:2 võidu.

Enne Monacole allajäämist üheksa mängu järjest võitnud PSG jätkab 24 punktiga liidrikohal. Monaco on 20 punktiga teine, kuid neist vaid punktiga jääb maha Lille, kes on pidanud ühe mängu vähem ning neljas on Marseille 18 punktiga, olles mänginud kaks matši vähem.

Tulemused:

Monaco – PSG 3:2 (0:2)

Rennes – Bordeaux 0:1 (0:1)