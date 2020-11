Ago Markvardt: kõiki võistlusi ei saa lükata kevadesse

Varem on Otepää MK-etapp jäänud pidamata ka 2018. ja 2020. aastal, 2019. aastal õnnestus see läbi viia. "Me proovisime neljandat korda võistlust korraldada ja ühe korra on meil õnnestunud," lausus Markvardt Vikerraadiole.

"Varasemad kaks korda, kus oleme pidanud tühistama, on otsus tulnud kümme päeva enne. Üle kuu aja ette öelda - kindlasti on see vastutustundlik. Paljudel tiimidel jäävad kulutused tegemata. See on meie poolt vastutustundlik."

Markvardti sõnul on tal raske kommenteerida, kuidas mõjutab loobumisotsus rahvusvahelise suusaliidu (FIS) silmis Otepää tulevikuvõimalusi.

"Eks tingimused on kogu maailmas väga hektilised. Ka Lillehammer lükkas oma võistluse edasi, hetkel küll ei jätnud ära. Aga ega me kõiki võistlusi ei saa edasi lükata kevadesse," lausus korralduskomitee juht.

Esialgses kalendris on Otepää MK-etapp planeeritud ka järgmisele hooajale, kus see on kirjutatud kuupäevadele 20.-21. detsember 2021.

"Tehvandil on võimekus lund toota olemas ja loodame, et sel talvel on ka sellist külma, et saame kahuriga lund tootma. Meie oleme otsustanud hakata valmistuma järgmise aasta detsembri maailma karika korraldamiseks."