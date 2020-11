Kahevõistluse MK-etapp Otepääl jääb taas ära

FIS-i teatel otsustasid korralduskomisjon ja Eesti Suusaliit etapi korraldamisest loobuda, tuues põhjenduseks koroonaviiruse leviku kasvu Eestis ning rahalised raskused.

"Oleme FIS-ile tänulikud, et meile anti võimalus 2021. aasta alguses Otepääl kahevõistluse MK-etappi korraldada ja olime selleks valmis ning teinud juba ettevalmistusi," tõdes korralduskomitee juht Ago Markvardt. "See polnud meie jaoks lihtne otsus, aga kuna COVID-19 juhtumid on Eestis pidevalt kasvamas ja see paneb eelarvele ka põntsu, tundsime, et meil pole muud valikut."

"Muidugi on see suur löök, et võistlust Otepääl ei toimu, eriti naiste MK-debüüthooajal," tõdes FIS-i võistluste direktor Lasse Ottesen. "Keskendume nüüd sellele, et leida uus võistluspaik, kuigi koroonaviirus ei tee seda sel talvel väga lihtsaks."

Varem on Otepää MK-etapp ära jäänud ka 2018. ja 2020. aastal, küll aga peeti võistlus 2019. aastal.