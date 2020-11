Maailma edetabeli viies kolmikhüppaja sai ajutise võistluskeelu

29-aastane Craddock sai ajutise võistluskeelu, kuna jäi kolmel korral dopinguküttidele kättesaamatuks. Tippsportlastel on kohustus teatada oma reaalne asukoht, et nad oleksid testimiseks igapäevaselt kättesaadavad. Kui dopingukütid ei saa sportlast kätte kolmel korral, siis on see võrdväärne positiivse dopinguprooviga.

Craddock pälvis 2010. aastal juunioride maailmameistrivõistlustel kolmanda koha. Kolm aastat hiljem pälvis ta esikoha täiskasvanute seas USA meistrivõistlustel. 2019. aastal võidutses Craddock Pan-America mängudel. Ameeriklase kolmikhüppe isiklik rekord on 17.68.