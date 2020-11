Trump jõudis karjääri viienda maksimaalse seeriani

Teise ringi kohtumises hiinlase Gao Yangiga oli Trump heas hoos, sest lisaks maksimumile sooritas ta veel kaks century break'i ehk saja- või enamapunktilist seeriat ja võitis matši 4:0.

Esimest korda jõudis Trump snuukrimängijate hulgas ihaldatud maksimaalse seeriani 2013. aastal ja viimati tuli ta sellega toime tunamullu Saksamaa Mastersil.

Järgmises ringis belglase Luca Breceliga kohtuva Trumpi jaoks on Põhja-Iirimaa lahtised õnnelik turniir, sest kahel eelmisel korral on ta selle ära võitnud, alistades mõlemal juhul finaalis Ronnie O'Sullivani.

Just O'Sullivan on läbi aegade edukaim 147-punktiste seeriate autor. Perioodil 1997-2018 on ta seda suutnud koguni 15 korda. Järgnevad šotlased Stephen Hendry ja John Higgins 11 korraga.