Zlidnis ja Ferencvaros langesid Meistrite liigas konkurentsist

Mullune Sloveenia meister Pomurje, kes on Meistrite liigas kolmel korral ka Pärnu JK vastu mänginud, võitis juba avapoolaja 2:0, vahendab Soccernet.ee.

Teise kolmveerandtunni hakul lõi Ferencvaros küll penalti vastu, aga seejärel jäädi kümnekesi ja võeti lõpuks vastu kindel 1:4 kaotus. Zlidnis tegi kaasa kõik 90 minutit.

Ungari kõrgliigas on Zlidnis ja Ferencvaros hetkel teisel kohal, aga neil on liider MTK-st peetud üks kohtumine vähem ja vahe on kaks punkti.