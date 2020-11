Zelinski kiitis Kuuske: seal on ainest koondise järgmiseks kapteniks

"Mul on hea meel ühe mängija üle... ma ei taha üle kiita ja inimest pilvedesse tõsta, aga ma näen, et seal on ainest järgmiseks koondise kapteniks, kui ta paneb samamoodi hästi edasi," lausus Zelinski. "Võitlust on nii ühes kui ka teises väljaku otsas. Mul on tema üle väga hea meel, et ta on end pildile mänginud."

Zelinski sõnul tunneb Eesti koondis puudu liidriomadustega mängijast. "Kui sa praegu vaatad tänast koosseisu: Taijo Teniste - tagasihoidlik inimene, ei ole liidrinatuur; [Konstantin] Vassiljev - professor, 36 juba! Ta on väga inteliigentne, mängijana kreatiivne, aga ei ole liidritüüpi. Täna oli üks mängija liidritüüpi - Kuusk! Ja [Karl Jakob] Hein samamoodi."

Marek Lemsalu sõnul tuleb tunnistada, et vahepealse madalseisu on ikkagi põhjustanud põlvkondade vahetus. "On selgelt näha, et meil on tekkinud liidrid: Hein, Kuusk näitas end täna väga heast küljest, [Vladislav] Kreida, [Rauno] Sappinen - nüüd ongi igas liinis rahvusvahelise potentsiaaliga mängija. Nüüd peaks hakkama midagi toimuma. Enne ei olnud me selleks valmis: vanad hakkasid minema ja noored tulevad peale."

Lemsalu jäi 0:0 tulemusega lõppenud Gruusia - Eesti kohtumise teise poolajaga rahule. "Teine poolaeg olime laias laastus mängus sees: tegime palju rohkem sööte, olime veel agressiivsemad, lõpuks tegid vahetused meeskonna paremaks," kiitis ta eelmise mängu järel kriitikat saanud Karel Voolaiu tööd.

"Mitte midagi ei suutnud halvemuse suunas nagu eelmises mängus Makedoonia vastu. Kõik andsid absoluutselt sada protsenti. Mis oli kõige parem - südamega mängiti kümnest pallist üheksa! Kiirustati ja rabistati - ma annan kõik selle andeks -, aga väha taheti ja vot sellise emotsiooniga peab koondises mängima! Sellega olen väga rahul!"