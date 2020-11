Tour Down Underi võitnud rattur lõpetab profikarjääri, et hakata traktoreid müüma

31-aastane Slagter alustas profiteed 2011. aastal Rabobanki meeskonnas, kus veetis kolm aastat. Sellel perioodil pälvis ta karjääri suurima võidu, võites esikoha Tour Down Underi kokkuvõttes. Praegu tuntakse meeskonda Jumbo-Visma nime all.

Seejärel siirdus Slagter Garmini meeskonda, mida kutsutakse praegu EF Pro Cyclinguks. 2014. aastal võitis ta selle tiimi ridades kaks etappi Pariisi-Nice'i velotuuril ja ühe etapi Alberta ja Austria velotuuril ning Tour du Haut Varil. Lisaks jõudis ta esikümnesse Liege-Bastogne-Liege'il ja La Fleche Wallonne'il. Seejärel liitus Slagter kaheks hooajaks Dimension Data meeskonnaga ning 2020. aastal esindas ta B&B Hotels-Vital Concept tiimi värve.

"Peale kümmet aastat profimaailmas on aeg asuda uuele rajale. Olid põnevad ajad ja ma ei jää midagi kahetsema. Praegu on õige aeg hüvasti jätta, et asuda uusi väljakutseid jahtima," ütles Slagter, kes hakkab müüma John Deere'i kaubamärgi all tuntud traktoreid ja nende varustust.