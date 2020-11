Olümpiavõitja 20-aastane poeg aitas Venemaal kaasa suurüllatuse sünnile

Segased ajad on toonud võrkpallimaastikule üha enam üllatustulemusi. Neist viimane sündis esmaspäeva õhtul, kui pikaaegne maailma esiklubi Kaasani Zeniit kaotas Venemaa superliigas võõrsil 2:3 (-20, 17, -21, 21, -13) Belgorodi Belogorjele.

Belgorodi võistkonna vedasid võidule hiljutised Venemaa noortekoondislased. Kohtumise sangariks kerkis 20-aastane Jegor Sidenko, kes vahetas diagonaalründaja kohal välja Belgorodi ainsa leegionäri, itaallase Gabriele Nelli, ja tõi 58-protsendilise rünnakuefektiivsuse juures 16 punkti. Teine 20-aastane mängumees, Sergei Tetjuhhini poeg Pavel Tetjuhhin lisas 14 punkti, kirjutab Võrkpall24.ee

"See on sport. Kes tahab rohkem, see võidab," ütles Kaasani sidemängija ja kapten Aleksandr Butko pärast matši tabavalt. Päev varem peetud omavahelise mängu oli seejuures Kaasan võitnud 3:1 (22, 19, -19, 22).

