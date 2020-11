Viljandi jalgpallihall peaks valmima vähem kui aasta pärast

Nagu algselt plaanitud, ei tule Viljandi sisehall ainult jalgpallikeskne - sinna rajatakse nelja rajaga jooksusirge, millest kaks rada ümbritsevad täismõõtmetes väljakut; muud spordialad saavad enda käsutusse ka ala, mis jääb väravate taha. Olme-, pesu- ja abiruumidele lisandub 200 istekohaga tribüün, kirjutab Soccernet.ee.

Kogu hall maksab ligikaudu 2,5 miljonit eurot, sellest 1,5 miljonit tuleb riigieelarvest. Ülejäänu eest tasub linn. Hange on lõppenud ja leping loodetakse sõlmida novembris, misjärel on ehitajal 240 päeva, et valmis hall üle anda.

Loe rohkem Soccernet.ee-st.