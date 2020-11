Jalgpalli mälumängu meistrivõistlused lükati edasi

Mullu osales 11. korda toimunud Eesti meistrivõistlustel 42 võistkonda ja 124 huvilist.

"Koroonaviiruse leviku tingimustes on siseruumis mitu tundi vältav ja suure osalejate arvuga üritus tõsine risk. Seda enam, et mälumängule on tavapäraselt kokku tulnud huvilisi üle Eesti," lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

"Meistrivõistlused ei jää ära, vaid korraldame need 22. aprillil. See tähendab, et järgmisel aastal on kavas välja anda kaks tiitlit – üks kevadel ja teine tavapärasel ajal aasta lõpus," lisas Rei.