Arbeiter läheb KTP-ga Soome kõrgliigat vallutama

46-aastase Arbeiteri teine hooaeg KTP eesotsas tõi oodatud õnnestumise - üleminekumängudel seljatati tänu võõrsilvärava reeglile Turu Palloseura, mis tähendab, et kevadel alustatakse juba Soome tosina parima hulgas, kirjutab Soccernet.ee.

"Tulime väga keerulisest kümnest päevast läbi, aga seda magusam on tulemus," märkis Arbeiter, viidates hooaja lõppu joonistatud graafikule.

Arbeiter on Kotkas tehtud mees - üle 20 aasta tagasi aitas ta neil mängijana kõrgliigasse tõusta. "Kotka jaoks on see väga oluline, eriti fakt, et tõusime mängulisel teel. Varem on KTP paaril korral tõusnud kabinetiotsuste tõttu, aga see on hoopis teine asi," märkis peatreener.

Nüüd naaseb Arbeiter väikeseks puhkuseks Eestisse, kuid siis hakatakse juba valmistuma uueks hooajaks.

