TÄNA OTSE | Jalgpallikoondis lõpetab Rahvuste liiga turniiri Gruusia vastu

Kodus mängides kaotas Eesti jalgpallikoondis Gruusiale tulemusega 0:1. Toona oli 32. minutil täpne Nika Kacharava. Tänane kohtumine toimub Tbilisi Boris Paichadze Dinamo Arenal, staadionil, mis avati 1976. aastal ning renoveeriti 2006. aastal. 1979. aastal jälgis samal staadionil Tbilisi Dinamo – Liverpool matši ja 1995. aastal Gruusia – Saksamaa mängu 110 000 pealtvaatajat. Praeguseks mahutab staadion veidi üle 54 000 pealtvaataja.

Eestil pole küll Gruusiaga mängides enam tulemuse osas kaalu, sest alagrupp lõpetatakse igal juhul viimasel kohal ja märtsikuus ootavad ees üleminekumängud, kuid usu taastamiseks vajab Eesti siiski head tulemust kui õhku. "Meie ülesanne on Eesti koondise fänne jätkuvalt rõõmustada. Peame mängima hästi ja lähme mängima võidule. Nagu kõik meie alagrupimängud seni on olnud, siis vastased on kõvast puust ja tuleb end valmis sättida. Peame valmis olema väga kõvasti kaitses töötama, aga tahame ise ka palliga mängus oma sõna sekka öelda," rääkis Eesti koondise peatreener Karel Voolaid enne kohtumist.

Eesti alagrupis hoiab üheksa punktiga esikohta Põhja-Makedoonia, Armeenia on kaheksa punktiga teine ja Gruusia kuue silmaga kolmas. Eestil on kaks punkti.