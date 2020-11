ATP turniiril võidutsenud 19-aastane tennisist: see tiitel ei jää viimaseks

Nooruke itaallane on üldse kaasaja tennise noorim ATP turniiri võitnud Itaalia tennisist. Ta alistas kanadalase Vasek Pospisili kahe tunni ja 14 minutiga 6:4, 3:6, 7:6, kirjutab Tennisnet.ee.

"See oli raske matš, ma mängisin hästi, eriti esimese setis, siis hakkasin pisut tagasi hoidma. Vasek ehk oli täna isegi parem, kui mina, kuid nii hea tunne on võita!" ütles Sinner matšijärgsel autasustamistseremoonial. "Ma loodan, et see on esimene tiitel ja neid tuleb veel palju."