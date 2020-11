Uno Tutk alustas jalgpalliliidus uues ametis

"On olnud pikk, sündmusterohke ja mõnikord ka raske teekond, kui oleme ehitanud seda püramiidi, kus me praegu asume. Olen selle läbi käinud ise nii algaja kohtuniku, kolleegi, õpetaja kui ka hindajana. Tean selle ameti raskusi ja ka võlusid. Jätkan kohtunike komisjonis ja kohtunike vaatlejana tööd ja tuletan meelde, et keegi meist ei sünni jalgpallikohtunikuks – selleks saadakse ja arenetakse läbi kogemuste ja eksimuste," ütles 61-aastane Tutk, kes töötas EJL-i peakohtunikuna 23 aastat.

"Loomulikult tänan kõiki kolleege nii alaliidus kui ka kohtunike seas, kellega aastate jooksul kokku puutunud olen. Aga mul ei ole põhjust pikka tänukõnet pidada, sest mu koostöö kõigiga jätkub. Kohtunike valdkond sai selle arenguga hoopis ühe ametikoha juurde," lisas Tutk. Tema vastutusalaks EJL-i kohtunike komisjonis on tippliigad ning kohtunike määramine Premium liiga, esiliiga ja esiliiga B mängudele. Samuti jätkab Tutk oma edukat karjääri UEFA kohtunike vaatlejana.

Tutki asemel alustas EJL-i kohtuniku osakonna juhina tööd senine kohtunike koolitusjuht ja endine FIFA esimese kategooria kohtunik Hannes Kaasik.

"Seitsme aasta eest alustasin tööd EJL-i kohtunike osakonnas koolitusjuhina. Kõikide nende aastate jooksul olen tundnud väga suurt toetust EJL-i, kuid veel olulisemana kogu meie kohtunike pere enda sees. Teame, eriti just kohtunikena, et edu ei saavutata üleöö. Ees on ootamas palju tööd ning pingutusi, et viia ellu meie uus ühine arengukava," kommenteeris Kaasik.

Kaasikust vabaks jäänud kohtunike koolitusjuhi kohale toimus konkurss, mille tulemused selguvad aasta lõpuks.