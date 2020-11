Porzingis peab NBA hooaja alguse vahele jätma

Mavericksi peadirektori Donnie Nelsoni sõnul on tiim võtnud eesmärgiks, et Porzingis saaks meeskonnaga liituda ning treeningutega alustada esimesest jaanuarist. NBA põhihooaeg algab 22. detsembril.

25-aastane lätlane vigastas parema jala põlve augusti keskel, play-off'i avaringis Los Angeles Clippersi vastu. Oktoobris käis Porzingis ka lõikuslaual. 2018. aasta veebruaris rebestas ta vasaku jala põlvesidemeid ning pidi vahele jätma kogu selle ja ka järgmise hooaja, mistõttu ei taha Dallas liigseid riske võtta.

"Tahame olla kindlad, et ta on sajaprotsendiliselt valmis, enne kui ta väljakule saadame," rääkis Nelson esmaspäeval reporteritele. "Seega saab ta meiega liituda alles pärast hooaja algust. Jälgime väga hoolikalt, et ta naaseks õigel ajal. Me ei kavatse kiirustada ja mõtleme tema taastumisest pikaajalises perspektiivis."

Eelmisel hooajal käis Porzingis Dallase eest väljakul 57 põhihooaja kohtumises, kus viskas keskmiselt 20,4 punkti ja noppis 9,5 lauapalli.