Euroopa meistriks kroonitud Kutsar loodab silma jääda tehasetiimile

23-aastane Sõmerpalu Motoklubi kasvandik läheb ajalukku esimese MXOpen klassi Euroopa meistrina, sest tegemist oli uue võistlusklassiga EM-sarjas.

"See tähendab seda, et seal on võimalik sõita 250-kuubikulisega, 450-kuubikulisega, Open ongi avatud klass, ise valid, kuidas sulle kõige parem on. Mina valisin võistlemiseks ikkagi 450-se, suurem osa ongi konkurentsis püsimiseks suurte mootorratastega," selgitas Kutsar. "Taset ei saa veel võrrelda MM-iga, MM-i poisid on tunduvalt professionaalsemad, aga ei saa öelda, et see sari ka nõrk oleks."

Ehkki koroonakriis paiskas segamini võistluskalendri, ei jäänud võidusõite vähemaks. Küll aga toimusid etapid mitte kuuel erineval rajal, vaid ainult kahes võistluspaigas - kolm esimest etappi sõideti Lätis Kegumsi rajal ja kolm viimast Itaalias Pietramuratas.

"Sellega, et Lätti tuli MXOpeni avaetapp, mul vedas," jätkas Kutsar. "Suutsin seal liidrikoha haarata ja siis otsustasime, et tuleme ka viimasele kolmele etapile, et Euroopa kuld ära tuua. Stabiilsus oli hea, närvid ei vedanud alt. Kerge ta kindlasti ei olnud, viimased kaks ööd olid rasked."

Euroopa meistritiitli võitmine pole veel järgmiseks hooajaks uusi uksi avanud.

"Suureks abiks on ta kindlasti, nüüd on midagi suuremat ette näidata. Kui rahalise poole ja toe taha saab, on alati võimalik asju suurelt teha," rääkis nii perekonda, sponsoreid kui oma mehaanikut tänanud Kutsar. "Järgmisel aastal loodan välismaale võistlema saada ja seal ennast nii palju tõestada, et äkki jääme tehasetiimile silma."