TÄNA OTSE | Eesti koondis kohtub Rahvuste liigas Põhja-Makedooniaga

Eesti koondise jaoks on pühapäevane matš olulise tähtsusega, sest mängus on Rahvuste liiga C-divisjoni püsimajäämine. Võidu korral säilivad võimalused ka järgmisel aastal otse tugevuselt kolmandas liigas mängida, viigi korral vaid juhul, kui Armeenia ja Gruusia omavahelist mängu ei viigista ning kaotuse korral mängib Eesti järgmisel Rahvuste liiga hooajal play-out'i, mille kaotaja langeb nõrgimasse ehk D-divisjoni.

Eesti koondise viimane mäng Põhja-Makedoonia vastu oli koondise peatreeneri Karel Voolaidi sõnul murdepunktiks, sest 3:3 viigiga lõpetati kuus mängu kestnud kaotuste seeria.

"Võistkonnale sai edastatud teatud sõnumid ja need toimisid hästi. Tuleb kindlasti jätkata samas vaimus ja viia see mõtteviis ka nende mängijateni, kes eelmises aknas eemale jäid. Juhul, kui suudame selle säilitada ja teatud lisaenergia veel juurde panna, on meil pühapäeval väga head võimalused sellest mängust maksimum saada," rääkis Voolaid.

Põhja-Makedoonia tuleb mängule sooja emotsiooni pealt, sest neljapäeval alistati EM-valiksarja play-off'is Gruusia ning tagati esmakordselt koht Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile.

"Väikeriigina on Põhja-Makedoonia võistkond teinud midagi väga erilist, suurt," sõnas Voolaid. "See võib mõnikord teatud eufooriat kaasa tuua, mis võib tähelepanu hajutada, aga teistpidi ka anda väga tugeva tõuke enesekindluse tõusule. Kindlasti ei saa me sellistele asjadele loota, meie peame oma valmisolekut vaatama ja tegema ära need asjad, mis on meie käsutuses."

Põhja-Makedoonial ja Gruusial on enne kahte viimast vooru C-divisjoni teises grupis kuus punkti, Armeenial on viis ja Eestil kaks silma.