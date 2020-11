Argentina ragbikoondis üllatas ala suurriiki Uus-Meremaad

Argentina on Uus-Meremaaga 35 aasta jooksul kohtunud 30 korda, laupäevane võit on neile ala suurriigi vastu alles esimeseks. All Blacks kaotas Tri-Nations turniiril ka eelmise mängu, kui jäi 22:24 alla Austraaliale. Viimati kaotas Uus-Meremaa kaks järjestikust mängu aastal 2011.

"See mäng jääb meile kauaks meelde," rääkis Argentina peatreener Mario Ledesma kohtumise järel. "See, mis väljakul juhtus, oli sürreaalne. Ma usun, et keegi kirjutab sellest raamatu. Pärast kõike, mis on sellel aastal juhtunud - oleme käinud läbi põrgust, aga poisid nägid lihtsalt vaeva ja jätkasid töötamist. Olen nende üle nii uhke," sõnas pisarais Ledesma.

Lõunapoolkera tippkoondised Argentina, Austraalia, Uus-Meremaa ja Lõuna-Aafrika Vabariik mängivad alates 2012. aastast Rugby Championshipi nime kandvat turniiri, aga koroonaepideemia tõttu loobus Lõuna-Aafrika seekord osalemast ja seetõttu mängitakse tänavu taas varasema Tri Nationsi süsteemi alusel.

Järgmisel nädalal mängib Argentina Uus-Meremaal Austraalia vastu ja 28. novembril taas Uus-Meremaaga. Turniiri lõpetab Austraalia ja Argentina teistkordne kohtuine 5. detsembril.